Тарифи на здану російську техніку встановлять законом

Військовослужбовцям Російської Федерації̈, а також громадянам України виплачуватиметься винагорода за передану Збройним Силам України російську бойову техніку, придатну для застосування.

Відповідна законодавча ініціатива зареєстрована у Верховній Раді як проект Закону №7229 (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39315).

Розмір винагороди пропонується закріпити у доларах США. Наприклад за бойовий літак чи корабель 1 чи 2 рангу пропонується давати 1 млн., танк або наземну самохідну артилерію можна буде здати за 100 тис., реактивна система залпового вогню оцінена у 25 чи 35 тис. залежно від калібру.

Повністю тарифи можна переглянути тут (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1250520).

Для російських військових передбачаються гарантії збереження в таємниці факту передачі техніки, отримання нових документів та безпеки перебування в Україні, а також створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

Такі заходи розцінюються як стимулюючі до припинення воєнних дій.

Источник: telegram

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