Телевидение: назван спаситель телеканалов NewsOne и 112.Украина

Верховный Суд Украины может предотвратить закрытие телеканалов NewsOne и 112.Украина. Об этом заявил экс-нардеп, доктор юридических наук Виталий Журавский.

НАПОМНИМ. На прошлой неделе Верховная Рада обратилась к силовым структурам с требованием ввести санкции против каналов NewsOne и 112.Украина в связи с их якобы антигосударственной деятельностью.

ВЫХОД. Виталий Журавский считает, что обращение парламента принято с нарушением процедуры. В частности, документ не был рассмотрен профильным комитетом, а во время голосования были выявлены факты «кнопкодавства».

«Верховная Рада, приняв это постановление, вышла за пределы своей компетенции, незаконно взяв на себя функцию суда. В тексте подзаконного акта только общие фразы и ни одного конкретного доказанного факта нарушения «112 Украина» и NewsOne законов Украины», – заявил юрист.

При этом бывший нардеп добавил, что каналы могут вполне выиграть дело, если оно будет рассмотрено Верховным Судом.

Источник: etcetera.media

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