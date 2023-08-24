Темне майбутнє від 50 тисяч шовіністів, або як путіністи полоскатимуть мізки українській молоді на ТОТ
росія створює систему ідеологічної обробки та мілітаризації молоді на окупованих територіях. Школярам нав’язують думку, що «війну почав Київ».
• Рух перших або другі піонери
Торік у росії відродили «нову піонерію». З 2023 року в школах як у росії, так і на ТОТ, почали масово відкривати відділення організації «Рух перших». Разом з міністерством освіти та науки рф організація незаконно возить українських дітей з ТОТ на десятиденні екскурсії в російські ВНЗ.
У поїздках українських школярів змішують разом з дітьми російських військових-окупантів, які беруть участь в агресії проти України, а також «демобілізованими студентами» з ТОТ Луганської та Донецької областей.
• «Путлерюгенд»
«Рух перших» діє паралельно з масовою організацією для мілітаризації дітей «Юнармія». Вона була створена у 2016-му, як повідомляється, за ініціативою міністра оборони рф шойгу. Нині вона може охоплювати близько 1,3 млн дітей та підлітків.
Осередки «Юнармії» створюють і на ТОТ України, де дітей ідеологічно обробляють, аби зробити з них нових солдатів імперії. До дітей в школи приходять так звані «герої сво», де вихваляються своїми «подвигами» і агітують ненавидіти Україну.
Те, що рф сконцентрована на ідеологічній обробці дітей на ТОТ, чудово ілюструє фраза заступника керівника адміністрації президента рф кирієнка, який любить повторювати: «хочеш перемогти ворога – виховай його дітей». Це пояснює ту активність, з якою рашизм кинувся «виховувати» українських дітей.
Джерело: https://t.me/spravdi/32815