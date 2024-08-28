Темпи розконсервації танків в рф

Через втрату великої кількості танків в бойових діях в Україні, росіяни були змушені почати знімати їх з БЗВТ. Починаючи з 22 по 24 роки ми оцінили кількість танків на складах:

- Танки Т-72:

Кількість Т-72 на базах зберігання ще доволі велика, що дозволяє росіянам підтримувати спроможності відновлення, проте вже на початку 2025 року темпи мають впасти приблизно у 2 рази.

- Танки Т-62:

Практично всі машини, які піддавались швидкому ремонту росіяни вже витягнули з складів й тепер відновлюють цю модель ОВТ виключно завдяки БТРЗ, тобто кількість їх поставок в війська буде опиратись виключно на потужності заводу, що каже нам про сталі поставки в війська.

- Танки Т-80:

Ситуація та ж сама, що й з Т-62, проте машини, що залишились на зберіганні не підлягають ремонту, а виключно канібалізації. Всі машини які можна було відновити зараз перебувають на заводі в Омську.

- Танки Т-64:

Протягом вторгнення суттєвих змін немає, повʼязано це з важкістю відновлення та ремонту (нестачею запчастин).

- Танки Т-55:

Поставляються в війська виключно через ремонт на БТРЗ.

- Танки Т-90:

Всі танки були зняті з баз зберігання, що може казати нам про поступове зменшення й кількості виготовлених танків Т-90М «Прорив».

▶ ️Загалом з баз зберігання зникло:

Від 22 року до середини 23:

- Т-72 зникло 345 од.

- Т-62 зникло 554 од.

- Т-80 зникло 812 од

- Т-64 зникло 63 од.

- Т-55 зникло 56 од.

- Т-90 зникло 23 од.

Усього: 1853 танка

Від середини 2023 року до середини 2024:

- Т-72 зникло 198 од.

- Т-62 зникло 125 од.

- Т-80 зникло 273 од.

- Т-64 зникло 0 од.

- Т-55 зникло 41 од.

- Т-90 зникло 89 од.

Усього: 726 танків

▶ ️Висновок:

Наявні тенденції свідчать що вже на початок 2025 року темпи розконсервації впадуть до 500 од. на рік, що дозволить перекривати потреби тільки на 50-60%.

Враховуючи це, логічно настає новий етап війни де буде вирішувати не техніка, а інженерні споруди, а також можливості їх знищення та логістика. Це й буде вирішувати наступальні та оборонні здатності обох сторін, і, на превеликий жаль, ми сильно відстаємо в інженерній підготовці, але виграємо у логистиці.

Давайте упрощенно подсуммирую.

В первые полтора года темпы восстановления танков с российских баз хранения были около 1400 в год.

Сейчас темпы восстановления танков с баз хранения около 700 в год. Темпы падают, так как сначала с баз забирают более живые экземпляры, и чем дальше, тем больше процент рухляди на остатках, а рухлядь восстанавливать сложнее и дольше.

При этом в рф производство танков с нуля копеечное.

То есть, если ЗСУ сейчас убивают в хлам больше 800 российских танков за год (2.2 за день), их поголовье на фронте уменьшается.

Это как в бассейне с трубами - втекает и вытекает. Если вытекает больше, чем втекает, уровень воды падает.

Также написано, что в начале 2025 года темпы восстановления будут около 500 танков в год.

То есть, если в 2025 году ЗСУ будут убивать в хлам больше 600 российских танков за год (1.6 за день), их поголовье тоже будет сокращаться.

Так как темпы выбивания танков явно выше, значит танков становится все меньше.

Джерело: https://t.me/vishun_military/4083, https://t.me/ShrikeNews/16703

Новости портала «Весь Харьков»