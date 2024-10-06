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The Times: рф отримує від КНДР три мільйони снарядів на рік

The Times: рф отримує від КНДР три мільйони снарядів на рік

Половина снарядів, які використовує росія у війні проти України - близько трьох мільйонів на рік - постачається Північною Кореєю.

Про це повідомила газета The Times із посиланням на дані західної розвідки, хоча багато північнокорейських снарядів вважаються небоєздатними, сама їхня кількість дозволила росії досягти стабільних успіхів, одним із яких стало захоплення міста Вугледар.

Після того, як президент рф Володимир путін відвідав Пхеньян цього року для підписання оборонної угоди з Кім Чен Ином, кремль став залежним від КНДР у підтримці своїх успіхів на Сході України, стверджують джерела у західній розвідці.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27490

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