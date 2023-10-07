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Трампісти теж плачуть (результати народної дипломатії)

Трампісти теж плачуть (результати народної дипломатії)

Під час останнього туру «червоною Америкою» (штатами, які підтримують Республіканську партію) за участю українців, один республіканець, який є гарячим симпатиком України, зауважив, що навіть найзатятіші шанувальники Трампа танули на очах, коли українці дякували їм за підтримку. Причому чим більше їм дякували, тим більш зворушеними вони були. Джейсон Джей Смарт стверджує, що одна з фраз, яка найбільше припала до душі простим американцям, це «американська зброя береже мою родину ночами».

Зараз група українців, що проживає у США, відправляється у тур по Техасу, Флориді, Айові, Нью-Хемпширу та Південній Кароліні - червоним штатам, керівництво яких не дуже воліє до України. Мета - спонукати пересічних американців зрозуміти, що бути прихильником Трампа і виступати за допомогу Україні - речі, які не суперечать одна одній.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17671

Новости портала «Весь Харьков»

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