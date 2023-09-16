Трохи новин з американських ЗМІ

● Reuters: Країни G7 оголосять про введення непрямої заборони на постачання російських алмазів у найближчі 2-3 тижні. Обмеження набудуть чинності у січні.

● CNBC: Напередодні зустрічі з Байденом президент Зеленський вирішив показати, що він прислухався до американської адміністрації та демонстративно провів обшуки та затримання тих, кого вже давно звинувачували у корупції та зв`язках з росією. Постає питання, чому він це не робив раніше?

● CNN: Пекін дав зрозуміти, якою буде його офіційна реакція на військову співпрацю між Росією та КНДР. Аналітики вважають, що Сі розглядає потенційну підтримку Північної Кореї як бонус для своїх геополітичних розрахунків. Основний посил: «Якщо Північна Корея справді готова постачати боєприпаси Росії, то для Китаю буде корисно, щоб Росія не зазнала великої військової поразки в боях в Україні». Китай, такий Китай...

● CNBC: Будь-які зусилля щодо повернення підводного човна «Ростов-на-Дону» в дію після удару по Криму займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів. Існує реальна можливість того, що складне завдання із вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців. Втрата «Ростова» позбавляє ЧФ одного з чотирьох підводних човнів із крилатими ракетами, які відігравали важливу роль у завданні ударів по Україні.

● Bloomberg: Туреччина наближається до укладання угоди з Китаєм щодо будівництва нової атомної електростанції. Ердоган образився на путіна, росія йде лісом. Китай теж не айс, але все ж кращий за росію.

● The Financial Times: Останніми днями ціни на нафту знову піднялися вище 90 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня за останні 10 місяців. У чому причина? Більш сприятливі економічні умови у великих енергоспоживаючих країнах, наприклад у США, допомогли встановити нові рекорди світового попиту на нафту. Очікується, що цього року світове споживання нафти становитиме безпрецедентні 101,8 млн. барелів на день. Зусилля СА та Росії щодо обмеження пропозиції також призвели до того, що запаси нафти вичерпалися.

Найближчими тижнями нафта може досягти позначки 100 дол через високий попит, обмежені постачання та відсутність у адміністрації США інструментів для стримування цін. Цього тижня Джо Байден пообіцяв «знову знизити ціни», але після того, як із резерву витратили майже 300 млн. барелів нафти, Вашингтон вже не в змозі вплинути на ціни.

● Florida TV: Можливий кандидат від республіканців Вівек Равасвамі, який відзначився неоднозначними заявами щодо України, почав поступово втрачати проценти на свою підтримку - багатьох виборців відлякує його екстремізм з низки питань. На цьому тлі поступово почала зростати підтримка Рона ДеСантіса.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17430

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