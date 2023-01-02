Туреччина випробувала свою систему протиповітряної оборони Siper. Глава Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір у своєму Twitter повідомив про успішне випробування системи ППО Siper.

Siper – турецький аналог американських Patriot. У 2023 році ці системи мають надійти на озброєння турецької армії. А у 2026 році система ППО Siper має стати основою національної протиповітряної оборони Туреччини.

Повідомляється, що під час випробувань було випущено керовану ракету, яка вразила ціль на дальності понад 100 км. Демір назвав це новорічним подарунком країні від оборонної промисловості.

Джерело: portaltele.com.ua

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