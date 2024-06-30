Южная Корея запретила экспортировать в россию и Беларусь еще 243 наименования товаров

Ссообщает Yonhap со ссылкой на Министерство промышленности страны.

Речь идет о продукции, которая потенциально может быть использованы в военных целях. В обновленный санкционный список вошли металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики. Документ начнет действовать в конце лета, после чего количество запрещенных к экспорту в рф и РБ товаров увеличится до 1402.

москва ранее пыталась обходить санкции, используя серые схемы поставок. Так, в феврале южнокорейская таможня заподозрила двух мужчин в том, что они помогают ввозить в россию оборудование для точного машиностроения, которое можно использовать при производстве оружия. По данным правоохранителей, предприниматели в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года незаконно поставили в россию 98 станков на сумму 15,5 млрд вон ($11,5 млн). Из-за санкций они не могли делать это открыто, поэтому декларировали продукцию как станки с низкими техническими характеристиками, для экспорта которых на тот момент не было нужно разрешение. В отношении подозреваемых было возбуждено дело, которое передали в прокуратуру.

Южная Корея ввела санкции против россии после начала войны в Украине. Сеул приостановил расчеты с российскими банками и поддержал отключение некоторых из них от SWIFT. В марте 2022 года Южная Корея запретила экспортировать в россию и Беларусь микропроцессоры и микроконтроллеры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, поликристаллического кремния (материал для солнечных батарей), фильтры, резисты.

Вскоре Сеул расширили список, дополнив его промышленным и строительным оборудованием, товарами для сталелитейной, химической отраслей, а также для автомобилестроения, деталями для автомобилей дороже $50 тыс., проводниками и квантовыми компьютерами и деталями для них, а также сапфирами и рубинами.

Несмотря на это, в россию продолжался экспорт станков из Республики Корея. Так, по данным системы NBD, с 1 марта 2022 года по 31 июля 2023 года компания Hanwha Precision Machinery (южнокорейский производитель автоматизированных производственных систем и металлорежущих станков) поставила москве товаров на $13,7 млн. При этом поставки происходили напрямую. 2 ноября США ввели санкции против почти 200 компаний. Среди них оказалось АО «ИПК «Финвал» — российский импортер техники Hanwha. После этого южнокорейская компания, которая и раньше рисковала попасть под действие вторичных санкций, так как значительная часть поставок предназначалась для российских предприятий, находящихся под ограничениями (например, АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» или «Морское подводное оружие — Гидроприбор»), была вынуждена прекратить сотрудничество с российским покупателем.

В начале текущего года Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило 682 вида товаров в список экспортного контроля в отношении поставок в россию и Беларусь. В перечень вошли в том числе тяжелое строительное оборудование, аккумуляторы, запчасти для авиационной техники, станки.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»