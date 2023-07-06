В День Независимости США в Вашингтоне в параде «приняла участие» Украина

4 июля по улицам американской столицы прошла группа украинцев, а также проехала платформа с украинской символикой, выступили наши музыканты.

К участникам парада от Украины присоединились местные жители, которые поддержали наших активистов. Еще никогда в сердце Вашингтона в главный для американцев праздник не звучало «Слава Украине» и не выступала группа Probass ∆ Hardi – авторы хита «Доброго вечора, ми з України».

«Удивительно, как много американцев выучили фразу «Слава Украине». Пока группа шла по проспекту Конституции, люди в толпе выкрикивали «Слава Украине» — раз в пару минут», - отмечает участник парада, журналист, который поддержал украинскую делегацию, Бенджамин Виттес.

Спасибо, Америка!

#США #Independenceday #Украина

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19706

Новости портала «Весь Харьков»