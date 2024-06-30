В этой стране не могут собрать компьютер, не производят даже гвозди, а овощи покупают у соседей

Две трети женщин, убитых в России в 2011-2019 годах, стали жертвами домашнего насилия.

Но это не повод принимать закон о домашнем насилии, считает депутатка Нина Останина.

Ведь семью нельзя считать источником насилия, а если принять этот закон, да ещё и в год семьи, институт семьи будет окончательно разрушен.

Останина, к слову, возглавляет Комитет Госдумы по вопросам семьи.

Ну, убил – значит, любил, как говорится.

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В Ивановской области массово увольняются водители скорой помощи, потому что у них зарплата – 16к.

Педагоги бегут из сельских и городских школ с нищенскими зарплатами.

Нет, что вы. Медикам и учителям если и повышают зарплату – то только лишь на бумаге.

И это притом, что по версии Путина, большинство россиян зарабатывают 200к/месяц.

Поэтому нет нужды улучшать благосостояние учителей и врачей.

Можно ведь эти зарплаты пустить на наёмных убийц.

Вот это процветание путинской России.

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Путин заявил, что уровень жизни на исторических территориях России – Донбассе и Новороссии – должен соответствовать общероссийскому.

Просто напомню, как жил Донецк до прихода руzzкого мира: выступали звёзды мирового уровня, проходили спортивные события мирового уровня, строился метрополитен, отгрохан новый аэропорт и присвоено звание лучшего города для ведения бизнеса в Украине.

Уровень жизни, которого требует Путин – это «выживание».

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Конструктор-ракетостроитель Королёв жил в стране Ежова и отбывал срок со сломанной челюстью. Из-за этой сломанной челюсти его позже не смогут интубировать.

Учёный-генетик Вавилов жил в стране Берии и умер в тюрьме от голода.

Лауреат Нобелевской премии, поэт Пастернак жил в стране Руденко и стал заложником в идеологическом противостоянии с Западом. Затравили то ли до инфаркта, то ли до рака лёгких.

Теперь в этой стране не могут собрать компьютер, не производят даже гвозди, а овощи покупают у соседей. Эта страна академиков Кадыровых, поэтов Чернухиных и батутного космоса Рогозина.

Просто для сведения: Рахманинов жил в Америке.

Тургенев – во Франции.

Герцен – в Англии.

И умерли от естественных причин.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/

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