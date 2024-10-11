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В госдуре заявили о критической нехватке кладбищ в россии

В госдуре заявили о критической нехватке кладбищ в россии

В россии наблюдается острый дефицит кладбищ и крематориев, заявила зампредседателя комитета госдуры по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По словам депутата от «Единой россии», виной этому стал закон «О погребении и похоронном деле», который был принят в 1996 году. На сегодняшний день он устарел и не отвечает текущим запросам, подчеркнула Разворотнева.

«В нем прямо указано, что заниматься погребением могут только муниципальные организации. То есть невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных», — пояснила депутат.

Согласно статистике, которую привела Разворотнева, особенно плохо дела обстоят с крематориями. Всего на территории страны работают 27 подобных объектов. Таким образом на 5 млн граждан приходится лишь один крематорий, в то время как в Японии один на 79 тыс. человек, в США — один на 159 тыс., а в Великобритании — один на 242 тыс.

Джерело: https://t.me/gulagru/71181

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Темы: війна, росія

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