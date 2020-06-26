Сегодня 07:22
Просмотров: 73
В Харьковской области декоммунизировали площадь
В городе Лозовая Харьковской области площадь Труда переименовали в площадь Железнодорожников.
Об этом сообщили в пресс-службе Лозовского горсовета.
Решение приняли 25 июня, на внеочередной сессии городского совета.
Вопрос рассмотрели на комиссии по упорядочению наименований улиц, переулков, площадей, других объектов и памятных знаков, расположенных на территории ОТГ и единодушно поддержали эту инициативу.
На площади Железнодорожников также установили логотипа “Укрзалізниці”.
Источник: objectiv.tv
Темы: декоммунизация, харьков
Загрузка...