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В Харьковской области декоммунизировали площадь

В Харьковской области декоммунизировали площадь

В городе Лозовая Харьковской области площадь Труда переименовали в площадь Железнодорожников.

Об этом сообщили в пресс-службе Лозовского горсовета.

Решение приняли 25 июня, на внеочередной сессии городского совета.

Вопрос рассмотрели на комиссии по упорядочению наименований улиц, переулков, площадей, других объектов и памятных знаков, расположенных на территории ОТГ и единодушно поддержали эту инициативу.

На площади Железнодорожников также установили логотипа “Укрзалізниці”.

Источник: objectiv.tv

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