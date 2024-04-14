В кремле нашли новые способы «успокоить» российских военных и вдов — разведка Великобритании

кремль принял новые законы, вероятно, в попытке успокоить российских военнослужащих, финансово поощрить больше новобранцев присоединиться к армии в обмен на госльготы и ограничить критику со стороны вдов.

Об этом говорится в разведотчете Минобороны Великобритании.

Сообщается, что 6 апреля путин принял два закона в поддержку военнослужащих вс рф, воюющих против Украины.

Первый закон предусматривает освобождение оккупантов от уплаты процентов по потребительским кредитам и кредитным каникулам. Второй закон вносит изменения в трудовой кодекс рф и запрещает работодателям увольнять вдов оккупантов в течение одного года со дня смерти мужа.

Аналитики отмечают, что хотя любые платежные каникулы могут стоить российскому правительству немного в краткосрочной перспективе, они, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для экономической ситуации в россии и ее перспектив.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34302

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