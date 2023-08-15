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В кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек

В кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек

«Агрессор намерен восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии. Руководство армии государства-агрессора декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад», — представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий

В кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Чтобы реализовать этот план с целью удержать то, что россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время для подготовки солдат и их оснащение.

«Массовая мобилизация — непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода. Они уже давно к этому готовятся. Государство-агрессор уже приняло ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации», — рассказал Скибицкий.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/21914

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