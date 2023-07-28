В кулуарах ВР відчуття, що ти в музеї мадам Тюссо
Сюди навіщось притягли експонати українських діячів. Особливо моторошно «зустріти» Л. Кравчука.
Навіщо?
Кулуари порожні, пресу сюди вже 4 роки не пускають, спочатку ковід, потім війна. Та й самі депутати бувають в приміщенні Ради пару разів на місяць.
Експозиції в кулуарах оновлюються з завидною регулярністю.
Тут вже виставляли вишиванки видатних українців, фото експозиції ( актуальні, про загиблих на війні журналістів, бійців ТРО).
Звичайно, просвітницька мета популяризувати серед депутатів українську історію може тільки вітатися, як і натяк, що депутати рідко бувають в музеях.
Але дивно, що організаторам цього перформенсу не прийшло в голову , наскільки штучно і вульгарно це виглядає.
Воскові фігури в порожніх кулуарах.
В скільки обходиться цей дивний креатив?
Р.S. Пора повертати в ВР журналістів! Це важливіше, ніж воскові фігури.
РР. SS.Уточнення. Воскові фігури з приватного «Музею становлення нації».
Джерело: https://t.me/irynagerashchenko/9185