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В Минобороны Украины кодифицировали украинский электромотоцикл "Атом Милитари"

В Минобороны Украины кодифицировали украинский электромотоцикл Атом Милитари

Электробайк "Атом Милитари" похож на классический кроссовый мотоцикл. Он оснащен универсальными вездеходными шинами. А еще может работать «павербанком», потому что имеет инвертор, который может выдавать электрический ток напряжением 220 В, питать устройства мощностью до 400 Вт.

В условиях боевых действий электробайк имеет не менее пяти преимуществ перед традиционным мотоциклом.

Он полностью бесшумен: врагу его труднее услышать и обнаружить. Во время работы электродвигатель не оставляет тепловой след, то есть незаметен для вражеских тепловизоров.

Электромотоцикл прост в использовании и уходе, не нуждается в дополнительных инструментах. Установленный электродвигатель имеет гораздо большую тяговую способность, чем его бензиновый «собрат».

Но главный плюс электробайка – это мобильная миниэлектростанция. Может заряжать павербанки, аккумуляторы, питать старлинки.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39839

Новости портала «Весь Харьков»

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