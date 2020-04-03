В регіони буде відправлено понад 2 тис. упаковок "Плаквенілу", який використовується при лікуванні коронавірусу

У п’ятницю, 3 квітня, в регіони України буде відправлено 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі політичного ток-шоу “Право на владу” 2 квітня.

“В нас уже готовий відповідний розподіл. Нам передали 3 тис. упаковок препарату. 2250 будуть відправлені в регіони, а 750 залишаються в Києві - для швидкого реагування. Завтра буде фізично підписано договір з “УкрМедПостач”, і вже завтра ліки поїдуть в області”, - заявив Максим Степанов.

Як додав Міністр охорони здоров’я, “Плаквеніл” – один з кількох препаратів, що містить діючу речовину гідроксихлорохін, яку застосовують при лікуванні від коронавірусу. Саме тому МОЗ веде переговори з іншими компаніями щодо поставок цього препарату.

“Наступного тижня ми отримаємо достатньо цих ліків, щоб потенційно лікувати до 20 тис. пацієнтів”, - підкреслив Максим Степанов.

Наголошуємо, наразі не існує ліків від коронавірусної хвороби COVID-19, пацієнтам надається симптоматичне лікування. Зокрема, «Плаквеніл» застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

Зауважимо, будь-яке використання цього лікарського засобу у лікуванні COVID-19 вважається використанням поза зареєстрованими показаннями - off-label (тобто за відсутності такого затвердженого показання, як хвороба, спричинена COVID-19, в інструкції для медичного застосування). Препарат не рекомендовано купувати в аптеках без рецепта лікаря. Самолікування може бути небезпечним для здоров’я людей.

Источник: moz.gov.ua

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