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В рф нашли новый вариант поставки пушечного мяса для войны с Украиной

В рф нашли новый вариант поставки пушечного мяса для войны с Украиной

Более полумиллиона бывших жителей Средней Азии, получивших гражданство россии, следует «приоритетно» направить на войну в Украину, заявил глава Следственного комитета рф Александр Бастрыкин.

«Статистика говорит о том, что иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу. За последние пять лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана», — сказал в интервью «Российской газете» Бастрыкин.

По его словам, в связи с этим нужно рассмотреть вопрос о «приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции». Он отметил, что с приобретением российского гражданства выходцы из Средней Азии получили не только права, но и обязанности.

Настало время бывших мигрантов умереть за бункерную крысу

#рф #война

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9644

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