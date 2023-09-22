В россии работают над «самой передовой в мире» системой мобилизации, рассказали в Госдуме

Такое заявление председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сделал в первую годовщину мобилизации в россии:

«Всё идёт своим чередом. Недостатки, которые были вскрыты в ходе частичной мобилизации сейчас практически устранены и идёт активная работа для того, чтобы наша система мобилизационного развёртывания была самой передовой в мире».

Других прорывов для вас нет.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/59895

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