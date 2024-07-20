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В россии разворачивается дискуссия относительно готовности энергосистемы к новым вызовам

В россии разворачивается дискуссия относительно готовности энергосистемы к новым вызовам

Согласно официальной версии, вследствие неполадок на одном из реакторов Ростовской АЭС начались масштабные перебои с электричеством в Южном федеральном округе, которые затронули более 2,5 млн человек.

Сначала пытались обозначить такую причину: экстремальная жара и пик энергопотребления (впервые летний пик превзошёл зимний). Всё наложилось – случился кризис.

Но потом вдруг оказалось (об этом заговорили эксперты), что у мощной энергетической державы как-то не очень с энергетикой. Учитывая рост потребностей, генерации впритык. Особенно – с поправкой на возможности распределительной системы. Есть «бутылочные горлышки».

Грубо нелояльные граждане начали задаваться вопросом: а что будет, если Украина решит зеркально ответить и повредит чувствительные места?

Видимо, чтобы отогнать плохие мысли, был вброшен тезис о злых майнерах. Якобы гигантская энергетическая сверхдержава страдает о неконтролируемого майнинга криптовалют. Лично путин заявил, что наиболее дерзкие майнеры – в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье. Они подвергают энергетической опасности весь Дальний Восток!

Майнеры-буряты – само по себе звучит гордо. В указанном контексте – вдвойне.

Однако находятся в рф неприятные люди, которые спрашивают: так может как-то заканчивать эпопею с «новыми регионами», если в «старых» много всего надо развивать? Если война надолго, к чему подводит кремль, то для «разворота на Восток» нужно массу всего построить, обеспечить резервы и т.д. А ресурсов на две задачи явно не хватает. К войне за мировое господство с уязвимой энергетикой не очень-то подготовишься.

С интересом посмотрю на отлов майнеров. Можно делать ставки кого ими назначат – таджиков, ЛГБТ или пособников иноагентов.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/524

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