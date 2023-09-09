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В России увеличили возраст призыва
В России увеличили возраст призыва и пребывания в запасе, ограничили призывников в передвижении, повысили штрафы за неявку по повестке.
● Об этом писали пропагандисты, но только как о ничего не значащих поправках.
● А если посмотреть на эти законы вместе, то можно понять: грядёт мобилизация!
● И законы — не единственные признаки скорого всеобщего призыва. Например, в Красноярском крае закупают папки для документов на «военное время». И такие «мелочи» происходят по всей стране.
Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13071
Темы: війна, могілізація, росія