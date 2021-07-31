В Швеции прогнозируют большую войну в мире

Существует вероятность масштабного военного конфликта во всём мире. Опасения по поводу начала новой войны доносятся из Швеции, написал эксперт Густав Рейнфельдт в газете Dagens industri.

Он видит основную опасность конфликта в желании стран передвинуть государственные границы.

Основанием к новому переделу мира, по мнению Рейнфельдта, послужит нарастающий национальный популизм, построенный на человеческих страхах и этнорелигиозных противоречиях.

Напряжённость усиливается, зреет конфликт, и повод опасаться новой войны в Европе всё более ощутим, — говорит эксперт.

В своей работе автор также вспоминает прошедшие локальные конфликты и территориальные споры. При этом Россия представляется главным потенциальным агрессором. В список стран, которые могут пойти на передел границ, шведский эксперт внес также Турцию.

Он высказывает опасения, что не для всех членов международного сообщества мир и развитие служат ценностями, существуют государства, которые решают свои политические задачи силой.

Ранее Министерство обороны Швеции заявляло о создании нового подразделения вооружённых сил, которые были дислоцированы на острове Готланд. Эти шаги были мотивированы тем, что парламент страны не исключил вероятность военной агрессии со стороны России.

Напомним, что ранее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил о возросшей угрозе для государства, в первую очередь со стороны России. Его заявление опубликовала газета Aftonbladet.

По словам военачальника, Россия подрывает структуры безопасности в Европе и может далеко зайти в готовности применять военные средства для достижения своих политических целей. В качестве примера он привел Крым и Донбасс.

В свете такой угрозы он призвал увеличить бюджетные отчисления на развитие армии и укрепление обороны страны. Он также уверен, что военным и гражданским организациям необходимо совместно отрабатывать ответы на удар по любым жизненно важным структурам, будь то коммуникации, транспорт, энергоснабжение или здравоохранение.

Кроме того, Бюден призвал усиливать наступательные средства борьбы в области кибербезопасности, чтобы иметь возможность воздействовать на противника.

Напомним, что в конце прошлого года парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета страны на ближайшую пятилетку сразу на 40% - это крупнейшее наращивание военных расходов королевства за последние 70 лет.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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