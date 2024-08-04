В суботу сплив термін, коли є можливість розглядати скандальний законопроєкт Кабміну про підвищення податків №11416

Тобто, оскільки минуло 14 днів після його реєстрації в Раді, вже неможливо подати до нього альтернативні проєкти закону, — народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, до закону подано два альтернативних від Разумкова (де прописаний мораторій на підвищення податків). І тепер події можуть розвиватися за трьома сценаріями:

● Відбудеться голосування в ВР в першому читанні за урядову версію законопроєкту. Відповідно без змін тексту.

"Тоді десь за днів 2-5 до 20-го серпня буде проведено засідання Комітету, схвалено урядову версію і вона буде винесена на голосування у першому читанні (в два зовсім нереально) в 20-х числах серпня. Я даю цьому сценарію майже 0%, так як голосів не буде", — зазначив депутат.

● Уряд відкликає свій законопроєкт 11416 і створить новий.

"Це найбільш логічний сценарій, але в нього я теж слабо вірю, так як тоді це новий текст закону — нові строки на альтернативний законопроєкт і тоді точно першого читання не відбудеться до вересня", — вважає він.

● Влада може скористатися регламентом і створити з тьох вищезазначених документів новий текст законопроєкту. Він піде в Раду з приставкою "-д", тобто "доопрацьований".

"Це дасть одразу два козиря владі: вони зможуть змінити текст ще до першого читання і відповідно зібрати голоси; не треба чекати поки спливуть строки, тобто можна виносити в кінці серпня на голосування. Поки саме такий сценарій я вважаю має всі шанси", — додав депутат.

За словами депутата, цілком реально, що до кінця вересня, якщо влада знайде голоси, буде друге читання законопроєкту.

Джерело: https://t.me/znua_live/160432

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