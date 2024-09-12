В Івано-Франківську запровадять програму по опануванню української мови та боротьбі з двомовністю

Про це сказав уповноважений із захисту державної мови Кремінь

Як працюватимуть "мовні інспектори" щодо виявлення російської мови в Івано-Франківську

За словами мера, буде потрібно не менше ста "інформаторів", які безкоштовно (на громадських засадах) стежитимуть за тим, якою мовою спілкуються співробітники кафе та магазинів.

Штрафи не накладатимуться, але інспектори зможуть робити зауваження, а у разі агресивної реакції — викликати поліцію.

✅ Близько 50 осіб уже згодні бути інспекторами.

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“Вислів “мовні інспектори” – не найкраща ідея”, – Уповноважений із захисту державної мови про ідею Марцінківа

Тарас Кремінь прокоментував заяву Руслана Марцінківа, про те, що в місті будуть діяти “мовні інспектори”. Закликав не вдаватися до термінів, пов’язаних із російською пропагандою. (https://galka.if.ua/vysliv-movni-inspektory-ne-naykrashcha-ideia-upovnovazhenyy-iz-zakhystu-derzhavnoi-movy-pro-ideiu-martsinkiva/)

“Мовні інспектори чи мовні карателі – це дезінформаційні наративи російської пропаганди, які з 2019 року, відколи набув чинності Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, почали активно використовуватись. Пригадайте, як мене називали шпрехенфюрером, а моїх представників, які в законний спосіб захищають права громадян України, мовними карателями, які ледь не вночі ходять, за руку хапають і кудись тягнуть”, – сказав Тарас Кремінь.

Також Кремінь сказав, що у Франківську і в інших містах є багато вивісок недержавною:

“І не обов’язково російською мовою, а й англійською. Це стосується назв молодіжних просторів, кав’ярень, клінік, готелів, інших установ, які діють у сфері обслуговування”.

Джерело: https://t.me/zahid_golovne_ua/39737, https://t.me/galkaifuanews/29517

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