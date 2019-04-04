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В Украине отменят беление известкой деревьев, бордюров и ограждений

В Украине отменят беление известкой деревьев, бордюров и ограждений

В Минрегионе считают весеннюю побелку рудиментом советской системы, которая ничего не дает, кроме траты денег.

Такое мнение высказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

По словам замминистра, черно-белые деревья в 21 веке – очень противоречивая эстетика и сомнительная польза, а белые бордюры – откровенная безвкусица. Кроме этого, на такое беления еще и тратятся средства.

В Украине лучше использовать зарубежную практику в благоустройстве территорий, в частности, опыт европейских стран.

Лев Парцхаладзе: “Я предпочитаю чаще делать разметку на проезжей части дорог, решать проблему со сбором мусора в городах, а деревья не обязательно красить белой известью, сегодня существует много альтернатив – специальных растворов, которые никак не отражаются на их внешнем виде и виде наших городов”.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

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