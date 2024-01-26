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В Україні можуть запровадити моніторинг ефективності правоохоронних органів, — Стефанішина

В Україні можуть запровадити моніторинг ефективності правоохоронних органів, — Стефанішина

"Ми проводимо щотижневий моніторинг ефективності діяльності антикорупційних судових органів. Це новий елемент, це вже моніторинг ефективності.

Думаю, додадуться і додаткові правоохоронні органи з урахуванням останніх подій в Україні", — сказала вона за підсумками зустрічі з єврокомісаром з розширення Олівером Варгеї.

Стефанішина не уточнила, які саме події має на увазі, однак останнім часом український бізнес скаржиться на посилення тиску з боку силовиків.

Ситуація загострилася після арешту бізнесмена Ігоря Мазепи, якого обвинувачують у незаконному отриманні землі для будівництва коттеджного містечка на Київщині.

Напередодні генпрокурор Ігор Костін зустрівся з Радою бізнес-омбудсмена та представниками бізнес-спільноти. Було вирішено:

● звернутися до органів влади із запитом щодо призначення керівників Державної податкової і митної служб, Держпродспоживслужби;

● активно співпрацювати з метою недопущення будь-яких проявів неправомірного тиску на чесний бізнес;

● запровадити щоквартальні зустрічі генпрокурора з бізнес асоціаціями, на яких можна буде відкрито обговорювати поточні проблеми та необхідні спільні дії;

● наполягати на якнайшвидшому призначенні доброчесного та ефективного керівника БЕБ та внесення змін до КПК.

В Офісі генпрокурора також вивчають нещодавнє рішення РНБО "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії воєнного стану" для подальших практичних кроків.

Джерело: https://t.me/znua_live/131811

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