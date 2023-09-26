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В «Укрэнерго» спрогнозировали, переживет ли зиму энергосистема Украины

В «Укрэнерго» спрогнозировали, переживет ли зиму энергосистема Украины

«Зиму точно пройдем. Могут быть сложности, но энергосистема не развалится, и будет работать», - уверен глава компании Владимир Кудрицкий.

«В Украине значительно усилили инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня. Также мы имеем хороший опыт противодействия массированным атакам, знаем, как удержать систему. Наши героические силы ПВО также демонстрируют очень высокие результаты», - добавил он.

Кроме того, у украинцев за плечами опыт прошлой зимы, и вряд ли враг сможет нас чем-то удивить, считает глава «Укрэнерго».

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24165

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