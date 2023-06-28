ВАКС задовольнив ще один позов про конфіскацію російських активів

Вищий антикорсуд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення активів російської структури «Авіаційний комплекс ім. С.В. Ільюшина» на загальну суму в 4 млн доларів.

Рішення ухвалили судді Федорак, Маслов та Строгий.

Йдеться про різні комплектуючі, які були передані ДП «Антонов» в рамках програми випробувань пасажирського літака АН-140-100.

Авіаційний комплекс ім. Ільюшина через вторгнення рф в Україну під санкціями Євросоюзу, США та Японії.

В Україні цей комплекс теж під санкціями, тому в рамках механізму, розробленого ЦПК, вдалось конфіскувати згадані вище активи.

Додамо, що цей комплекс є одним із провідних підприємств авіаційної промисловості рф. Він здійснює виробництво та обслуговування авіаційної техніки, у тому числі літаків Іл-76, які використовуються агресором під час війни проти України.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2377

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