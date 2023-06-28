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ВАКС задовольнив ще один позов про конфіскацію російських активів

ВАКС задовольнив ще один позов про конфіскацію російських активів

Вищий антикорсуд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення активів російської структури «Авіаційний комплекс ім. С.В. Ільюшина» на загальну суму в 4 млн доларів.

Рішення ухвалили судді Федорак, Маслов та Строгий.

Йдеться про різні комплектуючі, які були передані ДП «Антонов» в рамках програми випробувань пасажирського літака АН-140-100.

Авіаційний комплекс ім. Ільюшина через вторгнення рф в Україну під санкціями Євросоюзу, США та Японії.

В Україні цей комплекс теж під санкціями, тому в рамках механізму, розробленого ЦПК, вдалось конфіскувати згадані вище активи.

Додамо, що цей комплекс є одним із провідних підприємств авіаційної промисловості рф. Він здійснює виробництво та обслуговування авіаційної техніки, у тому числі літаків Іл-76, які використовуються агресором під час війни проти України.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2377

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