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Вам тут нема що робити – додому, в Росію

Вам тут нема що робити – додому, в Росію

Президент Петро Порошенко наголосив, що влада в Україні чітко поділяє принцип невтручання держави в церковну діяльність. Глава держави підкреслив, що особливо це стосується іноземної держави, втручання якої постійно відбувалося останні роки.

«Російська православна церква є елементом російської політичної системи. Хто це сказав? Путін сказав, що Росія тримається на двох стовпах – на РПЦ та на ядерній зброї. Ми маємо висновки з цього робити, бо хіба це нормально, коли в Кремлі збирається рада безпеки Росії під головуванням Путіна з одним питанням на порядку денному – як захистити РПЦ в Україні?», - зазначив Глава держави під час виступу на Міжнародній конференції високого рівня «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед».

«Вам тут нема що робити. Нема що робити вашій церкві, нема що робити вашим збройним силам, нема що робити вашому озброєнню. Додому, в Росію», - додав Президент.

Глава держави нагадав, що перебуваючи з візитом в Стамбулі підписав історичну Угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом, що є документом на підтримку створення єдиної помісної православної церкви в Україні. Президент висловив сподівання, що проведення об’єднавчого Собору церковні ієрархи України та Вселенського Патріархату не будуть відкладати, і після обрання предстоятеля українська церква отримає Томос з підтвердженням своєї духовної незалежності.

«Появу в Україні незалежної православної церкви, визнаної Вселенським Патріархом, порівнюють з проголошенням 27 років тому державної незалежності. І це правда. Для нас це питання такої ж ваги, як безвіз, як Угода про асоціацію з Євросоюзом, як наша боротьба за членство в НАТО та ЄС», - наголосив Петро Порошенко.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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