Вчитель-військовий в окопі написав підручник з допомогою СМСок: надихала ситуація навколо

Вінницький вчитель Тарас Ткачук написав посібник з української мови просто на передовій. Каже, що ця книга, хоч і не перша, але особлива для нього, йдеться в ТСН.

“Коли ти сидиш в бліндажі чи окопі, про щось думаєш, мене рятувало те, що я думав про підручник, ці думки допомагали структурувати свою діяльність”, - каже автор підручника - військовий Тарас Ткачук.

Вже понад рік як педагог-методист залишив наукову діяльність і записався до тероборони. Про те, що має знову взятися за книжки зрозумів, коли воював на Авдіївському напрямку. “Коли ти дивишся на дерево, і: “О, про дуб можна написати гарну вправу”. Дивишся, як на твоїх очах зникають населенні пукти, і думаєш, напевно треба писати про щось глобальніше”, - пригадує свої думки педагог.

Усі вправи та граматичні завдання Тарас надсилав на вичитку колезі повідомленнями. “В мене 70 слів вправи, тому що 70 слів поміщалось у велику СМСку. Ідеї записував, слова цікаві, речення”, - розповідає Тарас.

“Щойно з'явився зв'язок, мені прилітала порція повідомлень. Там є вправи і про мишей, і про поле, урожай, літаки і про небо, про все що оточувало бійця”, - каже колега бійця Анастасія Онатій, яка і отримувала всі матеріали для підручника.

Коли була можливість - радився з вчителями онлайн.

Чимало історій у книзі про бійців - таких як Роман Ратушний. “Хлопець, в якого були великі перспективи, пішов у розвідку і загинув, ми написали про нього з розрахунком, що про таких героїв діти повинні знати”, - переконаний Тарас.

Освіта - не менш важлива, ніж зброя, каже чоловік. І ворог це розуміє - після деокупації Херсона сам бачив російські підручники там, надруковані задовго до вторгнення окупації. “На обкладинках були кавуни, і ця тема українсько-російська, ми брати, тощо. Це все в них було написано до війни і вони вже прийшли з такими підручниками”, - каже боєць.

Декомунізація, переконують педагоги, потрібна не лише з назвами вулиць, а й у навчальній літературі. “Тема - складні слова для учнів 5-6 класів в радянських підручниках - перше слово-приклад, який давав підручник, це - ракетоносій. Маленький дрібний приклад, але велика ідеологічна машина, яка на всіх рівнях втручалась в систему освіти”, - додає Анастасія.

Джерело: tsn.ua

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