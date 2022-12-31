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Від «денацифікації» до «війни з колективним Заходом»
Провальні вкиди пропаганди, які згодовували росіянам
путінські базікали з телевізора безперестанку нахабно брешуть своїм зомбованим реципієнтам, виправдовують звірства своєї терористичної держави і армії цинічним виразом, що «мирним в Україні нічого не загрожує»...
Потім світ побачив Ірпінь, Бучу, Гостомель, Маріуполь, Ізюм та інші міста, куди вдерлися сучасні російські варвари.
Джерело: https://t.me/spravdi/23295
Темы: війна, пропаганда, росія