Від «денацифікації» до «війни з колективним Заходом»

Провальні вкиди пропаганди, які згодовували росіянам

путінські базікали з телевізора безперестанку нахабно брешуть своїм зомбованим реципієнтам, виправдовують звірства своєї терористичної держави і армії цинічним виразом, що «мирним в Україні нічого не загрожує»...

Потім світ побачив Ірпінь, Бучу, Гостомель, Маріуполь, Ізюм та інші міста, куди вдерлися сучасні російські варвари.

Джерело: https://t.me/spravdi/23295

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