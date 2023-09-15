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Від росії відвертається все більше «союзницьких» держав

Від росії відвертається все більше «союзницьких» держав

Від росії відвертається все більше «союзницьких» держав через фейкові вибори на тимчасово окупованих територіях України. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

росія 13 вересня вдалася до дипломатичного демаршу щодо Азербайджану. Приводом стала позиція Баку стосовно «виборів у нових регіонах рф». Офіційний представник мзс захарова заявила, що «такі дії не узгоджуються із союзницьким рівнем відносин між країнами».

Нічого нового своїм «союзникам» Баку не сказав. МЗС Азербайджану заявило очевидне: організовані росіянами «вибори» на території України не відповідають міжнародному праву та не є легітимними.

Так само ще в червні минулого року висловився президент іншої «союзницької росії» держави – Казахстану. Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати «незалежність «лднр», назвавши їх «квазідержавними територіями».

А повертаючись до московських демаршів на Кавказі, зазначимо, що останнім часом дуже загострилися відносини між рф і Вірменією. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що «Вірменія більше не може покладатися на москву як на гаранта своєї безпеки».

Також Вірменія готується ратифікувати Римський статут й тим самим приєднується до МКС – з усіма відповідними для путіна юридичними наслідками.

Джерело: https://t.me/spravdi/33393

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