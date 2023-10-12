Итоги Раммштайна

Великобритания поставит Украине стационарные зенитные установки MSI-DS Terrahawk Paladin для защиты объектов критической инфраструктуры от дронов

Также пакет помощи будет включать в себя разнообразное военное оборудование, которое можно использовать для «пробивания» минных полей.

Точные детали остального содержания пока не разглашают, но известно, что его стоимость - $122 млн.

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Дания планирует отправить в Украину первую партию самолетов F-16 в марте или апреле следующего года, – Минобороны Дании

«Но мы также должны проделать большую работу, чтобы украинцы могли их эксплуатировать», - заявил министр обороны Трольс Лунд Поульсен перед встречей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Бельгия же будет поставлять F-16 в Украину с 2025 года, заявил премьер-министр Де Кроо во время совместной пресс-конференции с президентом Зеленским в Брюсселе.

Он также добавил, что Бельгия поможет Украине в тренировке пилотов на F-16 и обслуживании этих самолетов.

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Бельгія першою у світі направить €1,7 млрд заморожених активів росії на підтримку України зі спеціального фонду, який поповнюватиметься за рахунок конфіскації російських грошей, - прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо після зустрічі Зеленським

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Міністр оборони США анонсував виділення нового пакету допомоги Україні в розмірі $200 млн на засіданні у форматі "Рамштайн".

До нього увійдуть:

• ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря – повітря" ближнього радіусу дії;

• боєприпаси для HIMARS;

• протитанкові ракети TOW;

• 155-мм та 105-мм снаряди.-----

Фінляндія надасть нашій державі 19-й пакет військової допомоги, але його вміст не розголошується. Відома тільки вартість - €95 мільйонів, — ЗМІ

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Також Норвегія виділяє Україні на розмінування близько €17 мільйонів.

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Британія оголосить про пакет військової допомоги Україні на 123 млн доларів

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс на засіданні у форматі Рамштайн оголосить про новий пакет військової допомоги для України на загальну вартість понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйони доларів).

Цей пакет допоможе українським бійцям розмінувати поля, ремонтувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури.

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Канада виділила Україні новий пакет оборонної допомоги для ведення бойових дій у холодний період року.

Фінляндія схвалила рішення про надання 19-го пакета військової допомоги Україні на суму €95 мільйонів.

Джерело: https://t.me/u_now/115055, https://t.me/gruntmedia/38405

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