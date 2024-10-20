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Великобритания ввела санкции против арктических судов «теневого флота» рф

Великобритания ввела санкции против арктических судов «теневого флота» рф

Великобритания расширила санкции против «теневого флота» россии. Под новый пакет санкций попали 18 танкеров для перевозки сырой нефти, три танкера для перевозки сжиженного газа, единственная в россии плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» и компания «Русгазодобыча».

«Великобритания возглавляет борьбу с попытками путина сохранить свои энергетические доходы, а его “теневой флот“ ставит под угрозу береговые линии по всей Европе и миру. Я поставил перед собой личную задачу сдерживать кремль, замыкая сеть вокруг путина и его мафиозного государства, используя все имеющиеся в моем распоряжении инструменты», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

По данным британских властей, попавшие под санкции суда помогли россии заработать на продаже топлива $4,9 млрд за минувший год.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44258

Новости портала «Весь Харьков»

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