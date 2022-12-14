Верховна Рада нарешті ліквідувала Окружний адмінсуд Києва

Рішення підтримали 310 нардепів.

Законопроект про ліквідацію ОАСК Зеленський подав в Раду як невідкладний ще у квітні 2021, проте знищили суд як раз після накладення Держдепом США санкцій на главу ОАСК Павла Вовка.

Але попереду повно роботи. Треба створити новий окружний адмінсуд для Києва і області, провести прозорий конкурс на посади суддів. Звільнити Вовка, Аблова та інших суддів ОАСК і завершити судові процеси над обвинуваченими суддями з ОАСК у Вищому антикорсуді.

На Вовка та його посіпак є ціла купа справ. Під час обшуків знаходили кілограми готівки. Але справи тягнуться роками – а ця компанія все ще на волі.

Хоча тільки за участь ОАСК в намаганні повернути владу Януковичу, можна було закрити всіх довічно!

Джерело: https://t.me/c/1636605494/387

Новости портала «Весь Харьков»