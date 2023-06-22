Вертольоти ЗСУ отримають найсучаснішу систему виявлення ракетних пусків та самозахисту AMPS

Україна замовила (https://www.hensoldt.net/news/hensoldt-equips-ukrainian-helicopters-with-self-protection-sensor-technology-for-the-first-time/) в німецької компанії HENSOLDT 16 сенсорних комплексів AMPS. Точну вартість контракту не повідомляють, але це «двозначне число мільйонів».

AMPS (Airborne Missile Protection System) — це бортова система протиракетного захисту для авіації. Набір різноманітних датчиків зможе попередити екіпаж про те, що його сканує радар чи наводиться лазерний далекомір, виявити пуск ракети та визначити її характеристики: дальність та швидкість польоту тощо.

Джерело: https://t.me/radarbay/12428

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