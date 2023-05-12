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"Вести себя хорошо", и тогда "русский царь одарит милостями"

Вести себя хорошо, и тогда русский царь одарит милостями

"Ведет себя хорошо": грузинский премьер Ираклий Гарибашвили встал на защиту безвиза и возобновления авиасообщения с рф.

"Если кому-то не понравилось назначение полетов из россии или безвизовый режим, могут сами открыть другие прямые рейсы из Америки, установить безвизовый режим для наши граждан с Америкой, с другими странами, с Китаем", — заявил премьер.

По словам Гарибашвили, Грузия продолжит торговать с россией, и европейским партнерам стоит "отнестись с пониманием к этому решению".

**Реакцией официального Тбилиси на решение Москвы не преминули воспользоваться российские пропагандисты.

Так, Сергей Мардан призвал Грузию "вести себя хорошо", и тогда "русский царь одарит милостями".

Несмотря на вчерашние реплики пропагандиста, грузинский премьер продолжает защищать россию сегодня.

Джерело: https://t.me/znua_live/92339

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