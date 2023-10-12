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«Війна коштує дорого, невдача - ще дорожче»

«Війна коштує дорого, невдача - ще дорожче»

«Війна коштує дорого, невдача - ще дорожче»: Захід наводить різкість на війну в Україні… Завдяки Ізраїлю

Атака ХАМАС змусила світ переоцінити уроки путінської агресії... та дійти очевидного висновку: тероризм не можна викорінювати шматками. Тепер Україна може розраховувати на рекордний "військовий чек" під $100 млрд.

▶ ️Після нападу ХАМАС на Ізраїль наша держава виявилася у більшому фокусі Заходу, ніж до того. Чимало політиків прилюдно визнають помилки американської політики щодо Києва. Ось впливовий республіканець Мітч МакКоннелл, лідер меншості в Сенаті, написав яскраву статтю для WSJ: (https://www.wsj.com/articles/mitch-mcconnell-four-steps-for-america-to-help-israel-war-hamas-iran-cf531f1?mod=hp_opin_pos_1) варварство ХАМАС в Ізраїлі, як і війна Росії проти України, загрожує "всім нам". Пропонуючи логіку допомоги Ізраїлю, МакКоннелл аналізує ключові прорахунки Білого Дому у підтримці Києва. 

● Слід відрізняти агресора від жертви. Не може бути закликів до «обидвох сторін» щодо деескалації.

● Швидко надати Ізраїлю необхідні можливості, розвідувальну підтримку, аби «знищити цих дикунів». «Як ми бачили в Україні, відсутність рішучих дій може продовжити конфлікт і збільшити вартість війни. Чи може хтось серйозно сперечатися, що ми повинні були значно раніше забезпечити Україну джавелінами, стингерами, HIMARS, танками та ППО?

● Адміністрації Байдена давно пора визнати: війна коштує дорого, але невдача - ще дорожче. Конгрес має змогу надати цієї осені екстрені асигнування, аби міноборони могло допомогти таким партнерам, як Ізраїль, Україна та Тайвань, а також інвестувати у наші власні військові можливості.

● Нарешті, слід зосередитися на Ірані. Ця війна була організована за допомоги Тегерана. Найактивніша у світі держава-спонсор терору протягом тривалого часу надає навчання та смертоносну допомогу ХАМАСу та Палестинському ісламському джихаду, так само було з Хезболлою в Сирії та Лівані та численними іракськими та єменськими помічниками. Ми визнаємо поглиблення партнерства між Тегераном і москвою. Іранські безпілотники смерті використовуються росією для терору в містах України.

▶ ️Тим часом Байден готується виголосити нову стратегію США щодо України. Події в Ізраїлі дозволяють йому наполягати на збільшенні підтримки Києва упродовж 2024 і 2025 рр.

The Hill припускає, (https://thehill.com/opinion/4244449-a-new-american-strategy-for-ukraine/) що президент США будуватиме свою промову на наступних тезах:

● В історії великі війни часто досягають своїх ключових переломних моментів лише через 2-4 роки після початку.

● Засвоєння і навчання експлуатації сучасної військової техніки – це багаторічний процес. Україна має західні танки лише кілька місяців і ще не має жодного західного літака. Більшість її військ пройшли лише скромну підготовку. Українським військовим потрібен весь 2024 рік, щоб мати розумні шанси на ведення ефективної комбінованої війни.

● Нинішня американська політика наразі дає путіну надію, а це контрпродуктивно. Важливо, щоб перспектива перемоги Трампа або рішучі дії республіканців у Конгресі не заохочували кремль продовжувати воювати.

● Є підстави сподіватися, що український наступ, який просувається щонайбільше на сотні метрів на день, може принести результати в найближчі місяці.

▶ ️Найважливіше!  Адміністрація президента США планує звернутись до Конгресу для схвалення «великого пакета» допомоги Україні під $100 млрд. Це буде найбільший в історії пакет фінансування на озброєння та гуманітарну допомогу Україні, - The Telegraph. (https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/10/07/joe-biden-huge-final-ukraine-aid-package/) 

Це той рідкісний випадок, коли можна радіти провалу експертів, які пророкували  "затьмарення" війни в Україні війною в Ізраїлі. Насправді відбулося навпаки: спрацьовує ефект накопичення, який повинен спровокувати активнішу реакцію Заходу на терористичні зусилля Ірану-РФ.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/883

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