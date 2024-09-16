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Виплати для внутрішньо переміщених осіб можуть скасувати, якщо місячний дохід громадянина перевищує 9 444 грн

Виплати для внутрішньо переміщених осіб можуть скасувати, якщо місячний дохід громадянина перевищує 9 444 грн

Народний депутат України та заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в в ефірі КИЇВ24:

"Це стосуватиметься тільки тих, хто зараз звертатиметься за продовженням виплат. Тим, хто її отримав, немає механізму, як її позбавляти. Окремі випадки можуть бути, якщо людина не вказала дані, що вона змінила місце роботи, отримує більшу зарплату, змінилося місце проживання, або кількість членів родини", — заявив Цимбалюк.

Джерело: https://t.me/znua_live/167044

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