Військові бази в Криму – законна ціль ЗСУ, російським відпочивальникам варто про це памʼятати

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

За останні три дні в Криму сталися дві серйозні надзвичайні події – спочатку вдруге «втомився» Керченський міст, а 19 липня прогриміли вибухи, і почалася велика пожежа на складі озброєння та боєприпасів на Старокримському полігоні.

росіян при цьому продовжують переконувати у безпеці та захищеності Криму. Мовляв, «півострів добре захищений від західної зброї», «у кримчан страху немає», «усі центральні об’єкти, які забезпечують життєдіяльність півострова, захищені з максимально можливих позицій».

Насправді ж після прильоту окупанти перекрили всі траси в районі складу, зокрема, «Тавриду», яка з’єднує Керч, Сімферополь та Севастополь. Було оголошено про евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів, прилеглих до складу – це понад дві тисячі осіб.

Журналісти-розслідувачі виявили щонайменше 232 подібні військові об’єкти ворога на території окупованого Криму. І припускають, що їх може бути до півтисячі. Всі вони є законними цілями для ЗСУ.

Ворог має чітко розуміти, що він перебуває у Криму, а отже, на чужій землі, бо Крим – це Україна. І відпочивальникам варто пам’ятати, що зараз вони тут непрошені гості.

Джерело: https://t.me/spravdi/31686

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