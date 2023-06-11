Військовим збільшили термін відпустки до 40 днів замість 10

Верховна Рада проголосувала за законопроект загалом

Наразі військові отримають відпустки 30 днів щорічної + 10 за сімейними обставинами, якщо її схвалить Зеленський.

«Це рішення, над яким довелось дуже довго працювати. Але тепер справедливість відновлена і військові будуть мати змогу більше відпочити та бути поряд зі своїми родинами», – заявив автор законопроєкту нардеп Гончаренко.

Джерело: https://t.me/h_saltivka/79165

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