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Військовим збільшили термін відпустки до 40 днів замість 10

Військовим збільшили термін відпустки до 40 днів замість 10

Верховна Рада проголосувала за законопроект загалом

Наразі військові отримають відпустки 30 днів щорічної + 10 за сімейними обставинами, якщо її схвалить Зеленський.

«Це рішення, над яким довелось дуже довго працювати. Але тепер справедливість відновлена і військові будуть мати змогу більше відпочити та бути поряд зі своїми родинами», – заявив автор законопроєкту нардеп Гончаренко.

Джерело: https://t.me/h_saltivka/79165

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