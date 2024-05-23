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Вже є дефіцит: УЗ просить уряд забронювати критичних працівників

Вже є дефіцит: УЗ просить уряд забронювати критичних працівників

Укрзалізниця просить уряд дозволити бронювати всіх критичних для перевізного процесу працівників, адже за цими посадами вже є дефіцит. Водночас в УЗ уточнили, що про зміну правил не йдеться — компанія просить уряд застосувати ті самі правила, як і для інших критично важливих підприємств, на кшталт енергетичних.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

У компанії кажуть, що через війну вже гостро відчувають брак фахівців критично важливих професій для організації перевезень, а також для забезпечення електрикою споживачів та життєзабезпечення територіальних громад.

"Близько 80% співробітників, без яких залізниця не може працювати та забезпечувати безпеку рух – це колійники, машиністи, енергетики, обхідники вагонів тощо. Ці посади наразі укомплектовані близько 76%. Тобто, навіть за умови правил бронювання військовозобов'язаних працівників, що діяли відповідно до рішень Генерального штабу Збройних Сил до квітня 2024 року, Укрзалізниця вже відчувала дефіцит кадрів", – зазначають в УЗ.

Така ситуація зумовлена низкою факторів: окупацією територій з працівниками, вимушеною міграцією, специфікою професій. Разом із тим, від початку повномасштабного вторгнення було мобілізовано понад 12 тисяч співробітників, із яких повернулися до цивільного життя понад 1500 співробітників. Близько 10% залізничників нині у лавах ЗСУ.

Наразі компанії надважливо зберегти наявну кількість співробітників, наголошують у компанії. Крім того, що УЗ є монополістом на ринку залізничних перевезень, які є одними з основних шляхів для пасажирського та вантажного транспорту, компанія також проводить евакуацію цивільного населення, поранених військових.

Також УЗ – одна з найбільших компаній-операторів системи розподілу електроенергії та постачає її як для власних потреб, так і для населення та промисловості, тож стабільна робота критична для проходження осінньо-зимового періоду.

"У зв'язку з цим, Укрзалізниця активно співпрацює з урядом для врахування потреб у бронюванні працівників, критично необхідних для безперебійного функціонування залізниці в умовах війни. Ми сподіваємось, що для Укрзалізниці будуть запроваджені правила бронювання військовозобов’язаних працівників, аналогічні тим, що вже діють для підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, системи життєзабезпечення та оборонної промисловості", – заявили в УЗ.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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