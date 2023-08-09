Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування

Для власників знищеного під час війни житла запустили компенсаційний онлайн-калькулятор.

Калькулятор розміщено на сайті проєкту "Поверни своє". https://getitback.in.ua/kalkuliator/

Для онлайн-розрахунку необхідно вибрати тип зруйнованої нерухомості (квартира або приватний будинок), зазначити основні параметри:

для квартири — регіон, конкретний район, площу, період будівництва, кількість кімнат;

для будинку — місце розташування та площу.

Передбачено можливість завантажити калькуляцію в окремому файлі з детальнішою інформацією, де зазначені всі складові формул обчислення розміру відшкодування.

Під час розроблення цього онлайн-калькулятора було використано коефіцієнти та показники, визначені в Порядку компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, а також у наказі Мінвідновлення № 408 від 17 травня 2023 року.

Такі формули використовуватимуть у своїй роботі й компенсаційні комісії.

Алгоритм обчислень враховує нормативну умову про те, що розмір компенсації встановлюється на рівні, не нижчому від вартості будівництва житла відповідної площі, розрахованої за показником опосередкованої вартості в регіонах України.

Якщо сума компенсації, отримана на основі введених користувачем параметрів, буде меншою за опосередкований показник, калькулятор автоматично визначить коректний розмір відшкодування, тобто мінімальну суму компенсації, на яку може розраховувати потерпілий.

Нагадуємо:

15 червня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №600, якою було затверджено Порядок надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

Затверджений Порядок регламентує особливості визначення розміру компенсації.

Розрахунок компенсації за знищене житло здійснюється за двома різними формулами – одна для квартир, інша для приватних будинків.

23 червня 2023 року набула чинності урядова постанова, якою затверджено Порядок ведення Реєстру пошкодженого і знищеного майна. Цей нормативний акт важливий для розуміння всіх практичних деталей реалізації законодавчої процедури надання компенсації за знищене внаслідок військової агресії Росії житло.

З 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.

Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Крім того, у реєстрі має бути зареєстровано інформаційне повідомлення про знищене майно, подане його власником.

Заявки розглядатимуть комісії, раніше створені при органах місцевого самоврядування для опрацювання заявок "єВідновлення".

Джерело: epravda.com.ua

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