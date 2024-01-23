Война НАТО с россией намного ближе, чем кажется

Научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффманн объясняет (https://twitter.com/frhoffmann1/status/1746589423251403236) главную ошибку НАТО при подготовке к войне с россией и предупреждает: в реальности у Запада есть максимум 2-3 года.

Как мне кажется, важнейший текст.

1. Одна из главных ошибок Запада - это экстраполяция российского вторжения в Украину на её потенциальное вторжение в НАТО, а также ожидание, что война россии против НАТО будет развиваться таким же образом, только в больших масштабах. Ничего подобного. россия ни в коем случае не рассматривает войну с НАТО так, как НАТО рассматривает войну с россией.

2. россия понимает, что при широкомасштабной конвенциональной войне с НАТО она проиграет по ресурсам. Ошибочно думать, что россия будет действовать в лоб. Вместо этого в своей войне против НАТО россия будет полагаться на главный урок, который она вынесла из вторжения в Украину: недостаток решимости Запада.

3. Поэтому российское видение войны будет вращаться вокруг управления и контроля над эскалацией. Оно базируется на психологическом страхе Запада перед эскалацией, которая может привести к непоправимому ущербу, а значит, откроет двери к переговорам насчёт будущего НАТО и архитектуре безопасности в Европе на российских условиях.

4. Как известно из Холодной войны, баланс военной мощи не является определяющим. Исход конфликтов часто определяла решимость пойти дальше, а также готовность стоять на своём, когда ставки поднимаются. (Пример: на момент Карибского кризиса (1962) ядерный потенциал США в десяток раз превышал советский, но США в итоге пришлось пойти на уступки - отменить блокаду Кубы и дать гарантии ненападения на неё). Это будет противостояние решимостей: кто первым даст заднюю перед риском потенциального обмена стратегическими ядерными боеголовками.

5. Вместо продолжительной конвенциональной наземной войны, похожей на то, что происходит в Украине, россия будет принуждать НАТО к подчинению, обозначая готовность наносить растущее в прогрессии количество урона. Удары будут включать гражданскую критическую инфраструктуру стран НАТО. Посыл будет таков: не хотите, чтобы ваше население страдало? Тогда держитесь подальше от Восточной Европы. Хотите попробовать освободить захваченную нами территорию Восточной Европы? Мы ответим ядеркой. Две ключевых концепции: запугивание ударами и сакрализация агрессии.

6. В этом плане россии не нужно тягаться с конвенциональной мощью НАТО. Как только НАТО первой даст заднюю, не выдержав психологического давления из-за недостатка решимости - россия сможет навязывать свои условия и выходить победительницей.

7. Отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке Украины лишь усиливает веру россии в то, что НАТО даст заднюю, когда россия начнёт давить. И в этом плане россии не нужно ждать, чтобы восстановить свою конвенциональную мощь после потерь, понесённых в Украине. Сценарии, которые закладывают войну через 5-10 лет, основаны на прогнозе восстановления российской конвенциональной мощи. Ошибочно строить прогнозы на этой основе.

8. На что нужно реально полагаться Западу - разработать стратегию сдерживания россии, которая будет учитывать ответ Запада на всевозможные виды эскалации. Это включает ответы на вопросы: как Запад будет отвечать на российские удары по критической инфраструктуре, если россия первой нанесёт удар? Как Запад ответит, если россия первой применит ядерное оружие? И на это у Запада, в лучшем случае, есть 2-3 года.

9. Отсутствие у Запада готовности, как физической, так и когнитивной, только подстрекает россию. С 2014 года российские интеллектуалы интенсивно обсуждают, в частном порядке и публично, как победить в войне с НАТО. Где у нас такие дискуссии?

10. Что нужно понять Европе - война будет иметь тяжелейшую цену, но нет никакой другой опции. Нужно рассматривать наихудшие сценарии. Время вышло.

__

P.S. Хорошо, что эти дискуссии активизируются и западники понемногу начинают "рыть траншеи", (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0) как минимум в головах.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14159

Новости портала «Весь Харьков»