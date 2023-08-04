Пентагон работает над заключением долгосрочных контрактов на поставки вооружения Украине на сумму $16,4 млрд по инициативе USAI, - инсайдер Politico Пол МакЛири.

Также Пентагон потратит $20,5 млрд на восполнение вооружений и боеприпасов на складах, которые уже были отправлены Украине.

Это демонстрирует то, что война Штатами рассчитывается как длительный процесс с чередой наступательных операций.

Естественно, речь идёт о том, что США не хотят, как полагают некоторые представители информационного пространства, "выйти осенью на переговоры", а хотят продолжать войну, чтобы условия выхода из войны были наиболее приемлемыми для Украины и Вашингтона.

Для интереса можете глянуть, сколько Вашингтон заработал с продажи оружия за период войны, а также сколько Вашингтон приобрел "средств" и производств, переведенных в США в результате энергетического кризиса на территории ЕС после начала войны.

Штаты занимаются тем, что подчиняют себе политическую субъектность ЕС, тем самым создавая как внутренний фактор перспективного роста, так и фактор расширенной зоны влияния для вступления в длительный этап глобального противостояния США-КНР.

Так, США используют войну как трамплин в новую Холодную Войну с Китаем, имея ввиду необходимость сохранения западного единства любой ценой (в том числе и путем ликвидации субъектности союзников за счёт "съедания" экономики; или её тотальной переориентации).

При этом Вашингтон не хочет распада России по причине того, что расчлененную Россию сожрёт Пекин, а это значит, что ресурсный потенциал будет монополизирован в восточной тоталитарной коалиции.

Значит, необходимо торпедировать процесс раскачки Востока: необходима реализация военной операции в Иране (как прокси-зоне Китая) собственными руками либо посредством союзников (Израиль) в обозримом будущем (до 5 лет).

Так или иначе, "мягкое подбрюшье китайских прокси" должно расшатываться (протестами, военными стычками, переворотами и т.п.), чтобы консолидация Востока под эгидой Китая была невозможна, ввиду вечной военной турбулентности в регионе.

Параллельно нужно усиливать нейтральные силы, для чего Байден и наладил отношения с Турцией как самостоятельным игроком, претендующим на реализацию идеи Великого Турана.

Вне зависимости от успешности реализации данной концепции, Эрдоган не играет в прокитайском векторе, а также выступает соперником российской и китайской зон влияния (Сирия, Армения через Азербайджан и т.п.), а значит подходит в качестве силы, создающей зыбкую почву в стратегическом регионе.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8042

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