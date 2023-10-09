Воїни ГУР МО України отримали FPV-дрони від волонтерів з Черкас

Учасники форуму “Український спротив: Черкащина”, який відбувся днями в обласному центрі, передали 200 дронів-камікадзе для Сил безпеки і оборони України.

Частину з них отримали воїни одного із спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник ГУР МО України Євген Єрін, який брав участь у форумі, висловив вдячність громаді Черкащини, представникам місцевого самоврядування та бізнесу за важливу допомогу, яка знищує російських окупантів та їхню техніку.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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