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Ворог отримує дані про роботу української ППО через стаціонарні камери у великих містах, контроль за ними відсутній, - Бутусов

Ворог отримує дані про роботу української ППО через стаціонарні камери у великих містах, контроль за ними відсутній, - Бутусов

Ворог отримує інформацію про організацію та тактику роботи протиповітряної оборони завдяки стаціонарним відеокамерам у великих містах. Контроль за цими камерами відсутній.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Найбільш неприємно дивує у нещодавніх обстрілах Хмельницького та Києва, що майже миттєво в мережі з'являються відеозаписи навіть не телефонів, а з стаціонарних камер спостереження, які миттєво дають якісну картинку щодо результатів ураження складу боєприпасів, наприклад, у Хмельницькому. Цікаво, що камери наведені не на якийсь об'єкт - вхід до квартири наприклад, а загалом на місто, саме щоб фіксувати усе, що відбувається", - йдеться в дописі.

В Києві вночі з'явилось одразу кілька відео роботи української ППО. Ці відео, наголошує Бутусов, дають важливу тактичну інформацію стосовно характеру дій ППО. Завдяки відео стає зрозумілим порядок застосування, кількість та тип задіяних засобів ППО, приблизні райони запуску.

"Фіксація кількості пусків ракет з однієї точки дуже багато говорить про характеристики зенітно-ракетних систем. Російські супутники не мають можливості постійно сканувати райони ударів, і тому швидка видача даних з відеокамер - це найкращий засіб отримання розвідданих", - зазначає Бутусов.

На його думку, головна небезпека полягає в тому, що відео потрапляють у мережу моментально. Завдяки такій швидкості ворог може використати ці дані для корегування вогню.

"Нема сумнівів, що можливості розташовувати відеокамери з виводом в інтернет вже зараз використовуються російською розвідкою. Величезна проблема державної безпеки - наші спецслужби та правоохоронні органи досі не мають контролю за встановленням відеокамер та трансляцією онлайн в інтернет відео з цих камер.", - зазнчає Бутусов.

Він наголошує, що хоча на початку вторгнення наявність розгалуженної мережі відеокамер була для нас вигідною, зараз необхідні системні рішення щодо реєстрації камер та централізованного контролю за їх роботою.

"Якщо людина ставить камеру у свій двір чи біля своєї оселі, щоб контролювати свою квартиру або свій маєток - це нормально та потрібно вітати, це власна безпека, тут ніякі обмеження не потрібні. Але якщо камера сканує місто, це має бути під контролем, оскільки це вже стосується безпеки інших людей. Робота відеокамер, які оглядають міста, під час війни має бути контрольована та санкціонована, і це повинно бути якомога швидше врегульоване на рівні держави", - резюмує Бутусов.

Він додав, що ситуація вимагає швидких, продуманих та виважених рішень Верховного Головнокомандувача, міністра оборони, Верховної Ради.

Джерело: censor.net

Новости портала «Весь Харьков»

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