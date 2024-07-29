Возможен глобальный мировой конфликт, мир опасно балансирует на грани, - глава спецслужбы Чехии

«Мир кипит и опасно балансирует на грани глобального конфликта. В этой ситуации BIS будет продолжать делать все возможное, чтобы внести свой вклад в защиту Чешской Республики и ее граждан», – отметил руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделка.

Среди текущих угроз директор чешской контрразведки назвал угрозу Европе со стороны российского империализма, диверсионные и разведывательные операции со стороны рф, Китая и Ирана.

Он также перечисляет среди них враждебную пропаганду, миграцию, угрозу исламского терроризма, рост правого экстремизма, в том числе нелегальную торговлю оружием, кибератаки и злоупотребление искусственным интеллектом.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39760

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