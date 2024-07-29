Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:49
Просмотров: 77

Возможен глобальный мировой конфликт, мир опасно балансирует на грани, - глава спецслужбы Чехии

Возможен глобальный мировой конфликт, мир опасно балансирует на грани, - глава спецслужбы Чехии

«Мир кипит и опасно балансирует на грани глобального конфликта. В этой ситуации BIS будет продолжать делать все возможное, чтобы внести свой вклад в защиту Чешской Республики и ее граждан», – отметил руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделка.

Среди текущих угроз директор чешской контрразведки назвал угрозу Европе со стороны российского империализма, диверсионные и разведывательные операции со стороны рф, Китая и Ирана.

Он также перечисляет среди них враждебную пропаганду, миграцию, угрозу исламского терроризма, рост правого экстремизма, в том числе нелегальную торговлю оружием, кибератаки и злоупотребление искусственным интеллектом.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39760

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українські розвідники показали, як нищили вертольоти в росії
Сегодня 09:32    35
Относительно фаршировки ЧВК “Вагнер” в Мали
Сегодня 09:09    71
Заміна російського газу азербайджанським для транзиту до Європи може бути пасткою кремля — Financial Times
Сегодня 08:59    81
Новая тенденция российской пропаганды
Сегодня 08:27    97
Сейм Польши принял постановление по случаю 81-й годовщины Волынской трагедии
Сегодня 08:16    112
564 ребенка погибли в Украине в результате агрессии рф
Сегодня 08:05    88
Збито ракету х-59/х-69 та дев’ять «шахедів»
Сегодня 07:56    95
російські ракети та інша зброя і техніка досі містять американські деталі
Сегодня 07:55    96
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно
Сегодня 07:42    90
Через "Дію" забронювали вже 76 тисяч працівників стратегічних підприємств
Сегодня 07:37    106
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 