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Возможности США уменьшаются, потому важно утвердить новую помощь Украине, – советник Байдена Джейк Салливан

Возможности США уменьшаются, потому важно утвердить новую помощь Украине, – советник Байдена Джейк Салливан

Запрос президента США, который включает помощь Украине и Израилю, а также Индо-Тихоокеанского региона, необходимо принять как можно скорее, поскольку это прямо влияет на национальные интересы Соединенных Штатов.

Без нового пакета помощи от Конгресса возможности США оказывать помощь Украине будут сокращаться.

«Это уже влияет на то, что США не могут дать Украине все необходимое, и этот эффект будет только усиливаться со временем», - сказал (https://www.youtube.com/watch?v=uPeigcb4NFc&ab_channel=TheWhiteHouse) представитель администрации Байдена.

Салливан подчеркнул, что в Конгрессе найдется достаточно голосов для поддержки запроса президента США о выделении средств для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и укрепления границы.

Джерело: https://t.me/u_now/118256

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